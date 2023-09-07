VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları, yeni eğitim - öğretim dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle gündeme geldi. Öğrencilerin burs başvurularında tercihlerinden biri olan VGM, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularını her yıl online sistem üzerinden alıyor. Peki, VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum - 1

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başurularının tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Burs başvuru sürecini kaçırmak istemeyen öğrenciler, Bakanlık'tan yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

EĞİTİM HABERLERİ

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum - 2

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor.

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum - 3

Geçtiğimiz yıl hem ortaöğrenim hem de yükseköğretim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum - 4

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum - 5

VGM BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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