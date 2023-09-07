VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları, yeni eğitim - öğretim dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle gündeme geldi. Öğrencilerin burs başvurularında tercihlerinden biri olan VGM, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularını her yıl online sistem üzerinden alıyor. Peki, VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başuruları ne zaman başlayacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularında son durum
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başurularının tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Burs başvuru sürecini kaçırmak istemeyen öğrenciler, Bakanlık'tan yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.