VGM Yükseköğrenim burs başvuru ekranı 2025-2026 | Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuru şartları neler?
VGM üniversite burs başvuruları için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025-2026 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine 3 bin liralık burs desteği sağlayacak. Burs ödemeleri bir eğitim yılında 8 ay boyunca öğrenci hesaplarına yatırılacak. Sürekli bir işte çalışan ve asgari ücret düzeyinde geliri olan, ek süre öğrenim görenler, KYK bursu alanlar, polis akademisi öğrencileri burslardan yararlanamayacak. VGM Üniversite burs başvuru işlemleri vgm.gov.tr adresinde bulunan başvuru ekranı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, VGM burs başvuru ekranı…
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları ise yarın başlıyor. Burs almaya hak kazanan adaylara burs başvuru sonuçları ilan edildikten sonra ilk burs ödemeleri Ekim ayından geriye dönük olarak ödeme yapılan aya kadar gerçekleştirilir. VGM burs başvuru ekranında adayların iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, ekonomik durumu vb. bilgiler talep edilecek. Başvuru şartlarını sağlamayan veya yanıltıcı bilgi veren adayların burs müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. Peki VGM üniversite burs başvuru şartları neler? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…