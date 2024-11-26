VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı: VGM burs ödemesi ne zaman?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemelerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, VGM burs ödemesi ne zaman?
VGM yükseköğrenim bursları için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları, 18 Kasım 2024 tarihi itibariyle açıklandı. Öğrenciler T.C. kimlik no, isim, soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarını öğrenebilecek.