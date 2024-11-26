VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı: VGM burs ödemesi ne zaman?

VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?



Burs almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri, hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak.



Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir.



Öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.