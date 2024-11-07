VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM üniversite burs başvuru sonuçlarında

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteği sağlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs başvuru süreci ardından sonuç heyecanı başladı. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 4 Kasım tarihinde ilan edildi, şimdi gözler yükseköğrenim sonuç tarihinde. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM üniversite burs başvuru sonuçlarında - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) lkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verdiği ortaöğrenim eğitim yardımı için 01-15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları 04/11/2024 tarihi itibariyle açıklandı. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuç duyurusu ardından gözler üniversite öğrencilerine verilecek burs başvuru sonuçlarına çevrildi.

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VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM üniversite burs başvuru sonuçlarında - 2

VGM'DEN SONUÇ AÇIKLAMASI

VGM'den yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona ermiştir.

Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır." denildi.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM üniversite burs başvuru sonuçlarında - 3

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçlarının 5 Kasım Salı günü açıklanmış olması nedeniyle VGM yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin kasım ayında tamamlanıp ilan edilmesi bekleniyor.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM üniversite burs başvuru sonuçlarında - 4

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır.

Yapılan kontrollerde başvuru formunda beyan edilen bilgilerden birinin yanlış/hatalı olduğu tespit edilirse burs başvurusu iptal edildiğinden başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması başvurunun değerlendirilmesinde oldukça önemlidir.

 Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.
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