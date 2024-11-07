VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler VGM üniversite burs başvuru sonuçlarında
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteği sağlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs başvuru süreci ardından sonuç heyecanı başladı. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 4 Kasım tarihinde ilan edildi, şimdi gözler yükseköğrenim sonuç tarihinde. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) lkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verdiği ortaöğrenim eğitim yardımı için 01-15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları 04/11/2024 tarihi itibariyle açıklandı. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuç duyurusu ardından gözler üniversite öğrencilerine verilecek burs başvuru sonuçlarına çevrildi.