VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?VGM 2024 üniversite burs başvuru sonuçlarında son durum

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteği sağlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ortaöğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin tamamlanması ardından gözler yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 tarihine kadar alınmıştı.