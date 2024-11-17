VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?VGM 2024 üniversite burs başvuru sonuçlarında son durum

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sürecinin sona ermesi ardından gözler sonuçlara çevrildi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenecek. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2024 üniversite burs başvuru sonuçlarında son durum ne?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?VGM 2024 üniversite burs başvuru sonuçlarında son durum - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteği sağlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ortaöğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin tamamlanması ardından gözler yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 tarihine kadar alınmıştı.

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VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?VGM 2024 üniversite burs başvuru sonuçlarında son durum - 2

VGM'den yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona ermiştir.

Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır." denildi.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?VGM 2024 üniversite burs başvuru sonuçlarında son durum - 3

VGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs/kredi sonuçlarının 5 Kasım Salı günü açıklanmış olması nedeniyle VGM yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin kasım ayında tamamlanıp ilan edilmesi bekleniyor.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?VGM 2024 üniversite burs başvuru sonuçlarında son durum - 4

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim yılında yurt içinde bulunan üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilere yönelik burs başvuru sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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