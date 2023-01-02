VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarında son durum: Burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Yükseköğrenim VGM burs değerlendirmeleri, her yıl KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) sonuçları ardıından başlıyor. KYK bursu almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrenciler, VGM bursundan faydalanamıyor.
VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının Ocak ayında ilan edilmesi bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru sonuçları internet üzerinden erişime açılacak.
Adaylara basılı olarak herhangi bir posta gönderilmeyecek. Burs değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulama adresi erişime açılacak.
2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.
Yükseköğrenim Bursu:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741) hükümleri gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.