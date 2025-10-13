VGM yükseköğrenim burs başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor: Üniversite burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan yükseköğrenim burs programı için başvuru süreci başlıyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yararlanabildiği burs programında, başvurular önümüzdeki hafta itibarıyla VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvuru takvimini resmen açıkladı. Takvime göre, 01/10/2025 tarihinde başlayan ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımları için başvurular 15/10/2025 günü saat 23:59’a kadar devam edecek. Ortaöğrenim busrs başvurularının tamamlanması ardından yükseköğrenim burs başvuru süreci başlatılacak.