VGM yükseköğrenim burs başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor: Üniversite burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan yükseköğrenim burs programı için başvuru süreci başlıyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yararlanabildiği burs programında, başvurular önümüzdeki hafta itibarıyla VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor: Üniversite burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvuru takvimini resmen açıkladı. Takvime göre, 01/10/2025 tarihinde başlayan ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımları için başvurular 15/10/2025 günü saat 23:59’a kadar devam edecek. Ortaöğrenim busrs başvurularının tamamlanması ardından yükseköğrenim burs başvuru süreci başlatılacak.


EĞİTİM HABERLERİ

VGM yükseköğrenim burs başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor: Üniversite burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 2

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuruluyor.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor: Üniversite burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 3

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vafıklar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak. Yükseköğrenim burs başvuruları sadece www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.Başvuru, değerlendirme ve sonuç duyuruları da bu web sitesi üzerinden yayımlanacak.

Öğrencilerin sahte sayfa, sosyal medya hesabı veya WhatsApp üzerinden gelen mesajlara itibar etmemeleri hususunda dikkatli olmaları isteniyor.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor: Üniversite burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 4

BURS BAŞVURU SÜRECİNİN AYRINTILARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor: Üniversite burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 5

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER