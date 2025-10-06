VGM yükseköğrenim burs başvurularında son durum: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen yükseköğrenim bursları için gözler başvuru takvimine çevrildi. 2025-2026 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvuru süreci 15 Ekim'de tamamlanacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvurularında son durum ne? VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM yükseköğrenim burs başvurularında son durum: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı için burs başvuru sürecini başlattı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Ancak yükseköğrenim burs başvurularının tarihleri henüz kesinleşmedi. VGM tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları, 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

VGM’den yapılan duyuruda, başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerine ilişkin tüm bilgilerin yalnızca www.vgm.gov.tr
adresinden paylaşılacağı hatırlatıldı. Kurum ayrıca, sosyal medyada yer alan sahte sayfa ve hesaplara karşı öğrencileri uyardı.

Yeni eğitim yılı için VGM bursları, ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamayı ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

VGM yükseköğrenim burs başvurularında son durum: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM yükseköğrenim burs başvurularında son durum: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

VGM BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Aşağıda belirtilen avantajlar nedeniyle ikamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.

VGM yükseköğrenim burs başvurularında son durum: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER