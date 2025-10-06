VGM yükseköğrenim burs başvurularında son durum: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen yükseköğrenim bursları için gözler başvuru takvimine çevrildi. 2025-2026 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvuru süreci 15 Ekim'de tamamlanacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvurularında son durum ne? VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı için burs başvuru sürecini başlattı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Ancak yükseköğrenim burs başvurularının tarihleri henüz kesinleşmedi. VGM tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları, 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.
VGM’den yapılan duyuruda, başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerine ilişkin tüm bilgilerin yalnızca www.vgm.gov.tr
adresinden paylaşılacağı hatırlatıldı. Kurum ayrıca, sosyal medyada yer alan sahte sayfa ve hesaplara karşı öğrencileri uyardı.
Yeni eğitim yılı için VGM bursları, ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamayı ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor.