VGM yükseköğrenim burs değerlendirmelerinde son durum: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarında son durum merak ediliyor. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında VGM bursu almaya hak kazanan adaylara aylık 650 TL ödeme yapılacak. Peki, tarih belli oldu mu? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs değerlendirmelerinde son durum: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 21 -30 Kasım tarihlerinde alındı. Başvuru sürecinin üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları aralık ayının ortasında duyuruldu. VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için ise KYK sonuçları işaret edilmişti

VGM yükseköğrenim burs değerlendirmelerinde son durum: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Yapılan açıklamada "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.

VGM yükseköğrenim burs değerlendirmelerinde son durum: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının en geç ocak ayının ilk haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

VGM yükseköğrenim burs değerlendirmelerinde son durum: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, T.C. kimlik numarası doğum tarihi ve baba adıyla vgm.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

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