VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2025 2026 açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

KYK bursu alan adaylar, VGM Yükseköğrenim burslarından yararlanamıyor. KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra burs sonuçları duyuruluyor. Sürekli bir işte çalışanlar, polis akademisi öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, VGM burslarından yararlanamıyor.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) ödeniyor. Burs ödemeleri Vakıflar Bölge Müdürlükleri tarafından öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, VGM burs sonuçlarında son durum…