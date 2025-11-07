VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2025 2026 açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama ekranı
07.11.2025 14:27
Son Güncelleme: 07.11.2025 15:30
Fuat İğci
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru işlemleri 21-31 Ekim tarihleri arasında alındı. KYK burs sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler VGM üniversite burs sonuçlarına çevrildi. VGM Yükseköğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden yayımlanacak. Burs hakkı elde eden adaylara aylık 3 bin lira eğitim desteği sağlanacak. Peki VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, VGM burs sonucu sorgulama ekranı
KYK bursu alan adaylar, VGM Yükseköğrenim burslarından yararlanamıyor. KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra burs sonuçları duyuruluyor. Sürekli bir işte çalışanlar, polis akademisi öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, VGM burslarından yararlanamıyor.
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) ödeniyor. Burs ödemeleri Vakıflar Bölge Müdürlükleri tarafından öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, VGM burs sonuçlarında son durum…
VGM BURS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM Yükseköğrenim burs sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçların Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.
21-31 Ekim tarihli VGM burs başvuru sonuçları, kurum tarafından yapılacak sonuç açıklamasının ardından burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanacağı tarihte öğrencileri resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirecek. Açıklama yapıldığında duyuru, hem vgm.gov.tr adresinde hem de kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.