VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama 2025: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs yönetmeliğine göre kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler, (KYK) burstan yararlanamaz.



Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. İşte, VGM bursu alamayacak adaylar;



a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



b) Yabancı uyruklu öğrencilere,



c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.