VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama 2025: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 2025 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları, 2025 yılına girilirken yeniden gündemde.
Her yıl binlerce öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan VGM, 2025-2026 eğitim döneminde de ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sunmaya devam edecek.
Peki VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?