VGM yükseköğrenim burslarıyla ilgili açıklamada bulundu: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yükseköğrenim burs sonuçları için geri sayım başladı. Kurumun internet adresinden yapılan açıklamada, VGM burs başvuru değerlendirmeleri için, KYK burs başvuru sonuçları işaret edilmişti. Üniversite öğrencilerinin öncelikli tercihi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, burs başvuru sonuçlarını 16 Aralık 2022 tarihinde açıkladı. KYK'dan herhangi bir burs alamayan üniversite öğrencileri, VGM burs başvuru sonuçlarına odaklandı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM'den yapılan açıklama

VGM yükseköğrenim burslarıyla ilgili açıklamada bulundu: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu burs, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda burs alan yükseköğrenim öğrencilere verilmiyor. Bu nedenle KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması ardından VGM burs başvuruları değerlendirmeye alınıyor.

VGM yükseköğrenim burslarıyla ilgili açıklamada bulundu: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

VGM'DEN SONUÇ AÇIKLAMASI

VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

VGM yükseköğrenim burslarıyla ilgili açıklamada bulundu: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI İLAN EDİLDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular kasım ayında alınmıştı. 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi.

VGM yükseköğrenim burslarıyla ilgili açıklamada bulundu: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

VGM BURS MİKTARI

2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.

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