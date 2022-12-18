VGM yükseköğrenim burslarıyla ilgili açıklamada bulundu: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu burs, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda burs alan yükseköğrenim öğrencilere verilmiyor. Bu nedenle KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması ardından VGM burs başvuruları değerlendirmeye alınıyor.
VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular kasım ayında alınmıştı. 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi.
2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.