VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri belli oldu (Üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvuru takvimini paylaştı. Takvime göre, Üniversite burs başvuru süreci 10 gün sürecek. Peki, VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri belli oldu (Üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvurularının 21 Ekim 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Başvurular, 31 Ekim 2025 tarihine kadar yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri belli oldu (Üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 2

VGM’den yapılan açıklamada, burs başvurularının sadece kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceği vurgulanarak, sahte sayfalar veya sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yönlendirmelere karşı öğrencilere uyarıda bulunuldu. Kurum, "Genel Müdürlüğümüz burslarıyla ilgili yanlış veya yanıltıcı sitelerde yapılan haberlere itibar edilmemeli, kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar üzerinden başvuru yapılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri belli oldu (Üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 3

ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SÜRECİ 15 EKİM'DE SONA ERECEK

2025–2026 eğitim yılında ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim 2025 tarihinde başlamış olup, 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru ekranına www.vgm.gov.tr
adresinden ulaşılabiliyor.

VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri belli oldu (Üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 4

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri belli oldu (Üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 5

Yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru ekranına www.vgm.gov.tr
adresinden ulaşılabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER