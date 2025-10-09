VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri belli oldu (Üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvuru takvimini paylaştı. Takvime göre, Üniversite burs başvuru süreci 10 gün sürecek. Peki, VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı için yükseköğrenim burs başvurularının 21 Ekim 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Başvurular, 31 Ekim 2025 tarihine kadar yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.