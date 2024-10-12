VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? Üniversite burs başvuru takvimi

VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ

2024-2025 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan burs başvuruları 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.