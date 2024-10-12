VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? Üniversite burs başvuru takvimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024-2025 eğitim yılı için üniversite öğrencilerine burs imkanı sunacak. Ortaöğrenim burs başvuru süreci ardından yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak?
VGM ön lisans ve lisans programı öğrencilerine 9 ay boyunca destek sağlayacak olan burs başvurularının tarihlerini duyurdu.