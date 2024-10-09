VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru tarihleri açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru tarihleri kesinleşti. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre, VGM üniversite burs başvuruları ekim ayı içerisinde online olarak alınacak. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024 – 2025 eğitim dönemi eğitim yardımı/burs başvuru dönemi ortaöğrenim burs başvurularıyla başladı. Ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlaması ardından yükseköğrenim burs başvuru tarihleri de duyuruldu.