VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru tarihleri açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru tarihleri kesinleşti. Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre, VGM üniversite burs başvuruları ekim ayı içerisinde online olarak alınacak. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru tarihleri açıklandı - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024 – 2025 eğitim dönemi eğitim yardımı/burs başvuru dönemi ortaöğrenim burs başvurularıyla başladı.  Ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlaması ardından yükseköğrenim burs başvuru tarihleri de duyuruldu.

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VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru tarihleri açıklandı - 2

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 – 2025 eğitim yılında Yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru tarihleri açıklandı - 3

VGM DUYURDU

VGM burs başvuru duyurusunda, ""2024-2025 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleşmiştir." başlıklı duyuruda; "2024 – 2025 eğitim yılında Yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvurularımız devam etmekte olup son başvuru tarihi 15 Ekim 2024’dür." denildi." ifadelerini kullandı.

VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru tarihleri açıklandı - 4

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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