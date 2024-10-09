VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM üniversite burs başvuru tarihleri açıklandı

VGM DUYURDU

VGM burs başvuru duyurusunda, ""2024-2025 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleşmiştir." başlıklı duyuruda; "2024 – 2025 eğitim yılında Yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.



İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvurularımız devam etmekte olup son başvuru tarihi 15 Ekim 2024’dür." denildi." ifadelerini kullandı.