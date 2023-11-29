VGM yükseköğretim burs sonuçları sorgulama 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğretim burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yükseköğretim burs sonuçlarına çevrilmişti. Lisans ve önlisans öğrencilerinin yararlanacağı yükseköğretim burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

VGM yükseköğretim burs sonuçları sorgulama 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

2023-2024 VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. KYK burs başvurularının açıklanmasıyla birlikte gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında, burs sonuçları için tarih açıklandı. Peki, VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

EĞİTİM HABERLERİ

VGM yükseköğretim burs sonuçları sorgulama 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sonuç sorgulama adresinde yapılan açıklama sonrasında, 2023-2024 öğretim yılı yükseköğretim başvuru sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; 2023-2024 VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları 30 Kasım 2023 Perşembe günü açıklanacak.

VGM yükseköğretim burs sonuçları sorgulama 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim Bursu başvuru değerlendirme sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA

VGM yükseköğretim burs sonuçları sorgulama 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

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