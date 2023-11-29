VGM yükseköğretim burs sonuçları sorgulama 2023: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023-2024 VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. KYK burs başvurularının açıklanmasıyla birlikte gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında, burs sonuçları için tarih açıklandı. Peki, VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?