Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi: 2025-YDS/1 ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın gelecek yılki takvimi de belli oldu. Bu gelişmenin ardından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS) takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, Peki, 2025 YDS oturumları ve başvuruları ne zaman?
2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından yabancı dil puanını belgelemek isteyenlerin katılım sağladığı YDS'nin gelecek yılki başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2025-YDS/1 ve 2025-YDS/2 takvimi...