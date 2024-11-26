Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi: 2025-YDS/1 ne zaman?

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından yabancı dil puanını belgelemek isteyenlerin katılım sağladığı YDS'nin gelecek yılki başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2025-YDS/1 ve 2025-YDS/2 takvimi...