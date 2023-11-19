Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi)
Yarın okulların tatil olup olmayacağı, ara tatilin son gününü yaşayan milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ülke genelinin soğuk hava dalgasına girmesiyle birlikte, bazı kentlerde kar yağışı başladı. Olumsuz hava koşulları yaşayan şehirlerde yaşayan öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağını ve ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okul var mı, 20 Kasım'da okullar tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?
Yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, ara tatilin son gününde öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil dönemini yaşayan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yaptı. Öğrenciler şimdi yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.