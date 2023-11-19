Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi)

Yarın okulların tatil olup olmayacağı, ara tatilin son gününü yaşayan milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ülke genelinin soğuk hava dalgasına girmesiyle birlikte, bazı kentlerde kar yağışı başladı. Olumsuz hava koşulları yaşayan şehirlerde yaşayan öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağını ve ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okul var mı, 20 Kasım'da okullar tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?

Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 1

Yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, ara tatilin son gününde öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 13-17 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil dönemini yaşayan öğrenciler, hafta sonuyla birlikte tam 9 gün tatil yaptı. Öğrenciler şimdi yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 2

YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimine göre, ilk ara tatil 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz 20 Kasım Pazartesi günüyle ilgili "okullarda tatil" açıklaması yapılmadı.

Buna göre; Yarın ile ilgili bir tatil açıklaması söz konusu olmadığından dolayı 20 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 3

ARA TATİL UZATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili devam ediyor. Çalışma takvimine göre dönem başında açıklanan takvim aynı şekilde uygulanacak.

Cumartesi ve pazar günlerinin dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler, 9 gün ara tatil yaptı. 10 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 20 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Buna göre; Hafta sonu tatiliyle birlikte 9 günlük ilk ara tatil 19 Kasım Pazar günü sona erecek ve tatil uzatılmayacak.

Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 4

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

Yarın okul var mı, tatil mi? Ara tatil uzatılacak mı? (20 Kasım MEB okullarda tatil takvimi) - 5

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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