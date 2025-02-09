Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 10 Şubat kar tatili olan illerin haberleri...