Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil?

Yeni hafta öncesi ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde kar tatili beklentisi oluştu. Öğrenciler, aileleri ve eğitimciler kar tatili haberlerine odaklandı. Peki, yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 10 Şubat kar tatili olan illerin haberleri...

EĞİTİM HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? - 2

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Şubat 2025 Pazartesi günü illerden ve ilçelerden kar tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? - 3

SOĞUK HAVA YENİ HAFTADA DA ETKİLİ OLACAK


Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Ülkede kuvvetli soğuk 10 gün daha kalacak. Kar yağışları yer yer sürerken, birçok noktada don ve buzlanma var.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken birçok ilde de kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER