Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil?
Yeni hafta öncesi ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde kar tatili beklentisi oluştu. Öğrenciler, aileleri ve eğitimciler kar tatili haberlerine odaklandı. Peki, yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 10 Şubat kar tatili olan illerin haberleri...