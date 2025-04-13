Yarın okullar tatil mi? 14 Nisan kar tatili olan iller listesi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 14 Nisan Pazartesi gününden itbaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Öte yandan bazı illerde ise kar yağışı sürüyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil olacak?
Yurt genelinde serin ve yağışlı bazı bölgelerde hakim olacak. Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'da da eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. İşte 14 Nisan 2025 kar tatili olan iller listesi...