Yarın okullar tatil mi? 14 Nisan kar tatili olan iller listesi

Yurt genelinde hava sıcaklıkları 14 Nisan Pazartesi gününden itbaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Öte yandan bazı illerde ise kar yağışı sürüyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil olacak?

Yarın okullar tatil mi? 14 Nisan kar tatili olan iller listesi - 1

Yurt genelinde serin ve yağışlı bazı bölgelerde hakim olacak. Kastamonu, Muş, Karabük, Bartın ve Çorum'da da eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. İşte 14 Nisan 2025 kar tatili olan iller listesi...

EĞİTİM HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? 14 Nisan kar tatili olan iller listesi - 2

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Kastamonu’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yarın okullar tatil mi? 14 Nisan kar tatili olan iller listesi - 3

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük Valiliği de devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yarın okullar tatil mi? 14 Nisan kar tatili olan iller listesi - 4

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliği, üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, ağır kronik hastalığı bulunanlar ile anaokulu ve kreşe çocuğu giden kadın personelin de idari izinli sayılacak.

Yarın okullar tatil mi? 14 Nisan kar tatili olan iller listesi - 5

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum’un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar öğleden sonra tatil edildi. Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Yarın okullar tatil mi? 14 Nisan kar tatili olan iller listesi - 6

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın’ın Ulus ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

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