Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan kar tatili olan iller listesi

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yurdun farklı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisine devam ederken öğrenciler ise kar tatili haberlerine odaklandı. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu'daki öğrenciler, şehirlerinin Valiliklerinden gelecek kar tatili haberlerine odaklandı. Peki, yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan kar tatili olan iller listesi - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde kar ve zirai donun etkili olacağını bildirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle kar yağışı beklentisi devam eden öğrenciler, akşam saatleri ile beraber araştırmalarına hız verdi. Yeni haftanın ilk gününde yedi ilde okullarda eğitime ara verilmişti. Şimdi ise 15 Nisan Salı günü kar tatili haberleri ve resmi açıklamaları gündemde. İşte, son dakika kar tatili haberleri...


EĞİTİM HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan kar tatili olan iller listesi - 2

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

15 Nisan Salı gününe dair herhangi bir kar tatili haberi gelmedi.

Günün ilerleyen saatlerinde il valilikleri ya da ilçe kaymakamlıklarından bu kapsamda resmi açıklamalar gelirse haberimizde yer vereceğiz.

Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan kar tatili olan iller listesi - 3

15 NİSAN 2025 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışının bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Kar yağışının bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan'ın doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Kütahya, Afyonkarahisar ve İç Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren zirai don riskinin devam etmesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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