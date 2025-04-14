Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan kar tatili olan iller listesi
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yurdun farklı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisine devam ederken öğrenciler ise kar tatili haberlerine odaklandı. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu'daki öğrenciler, şehirlerinin Valiliklerinden gelecek kar tatili haberlerine odaklandı. Peki, yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde kar ve zirai donun etkili olacağını bildirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle kar yağışı beklentisi devam eden öğrenciler, akşam saatleri ile beraber araştırmalarına hız verdi. Yeni haftanın ilk gününde yedi ilde okullarda eğitime ara verilmişti. Şimdi ise 15 Nisan Salı günü kar tatili haberleri ve resmi açıklamaları gündemde. İşte, son dakika kar tatili haberleri...