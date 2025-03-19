Yarın okullar tatil mi? 20 Mart 2025 kar tatili olan iller
Yurdun farklı bölgelerinde etkili olan kar yağışı şehirleri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının düştüğü illerdeki öğrenciler ise kar tatili haberlerine odaklandı. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki öğrenciler kar tatili haberlerini sorguluyor. Peki, yarın okullar tatil mi?
Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla 20 Mart Perşembe günü Ordu, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de okullar tatil edildi. İşte, 20 Mart 2025 son dakika kar tatili haberleri...