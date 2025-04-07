Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü kar tatili olacak mı, hangi il ve ilçelerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları ani düşüş yaşadı. Birçok bölgede soğuk hava etkili olurken bazı yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Özellikle Marmara’da kar yağışı görülmesinin ardından öğrenci, öğretmenler ve aileler okulların durumunu merak ediyor. Okulların tatil olması kararı il ve ilçe bazlı alınabilirken kararı o ilin valiliği veya yerel yönetimleri belirliyor. Peki yarın okullar tatil mi? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler…