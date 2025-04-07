Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü kar tatili olacak mı, hangi il ve ilçelerde?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcak havalar yerini yağmur ve kar yağışına bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Marmara’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar, İstanbul’un kapısına dayanırken gözler okullara çevrildi. Peki Yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı? İşte, okullarla ilgili son durum…

Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü kar tatili olacak mı, hangi il ve ilçelerde? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları ani düşüş yaşadı. Birçok bölgede soğuk hava etkili olurken bazı yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Özellikle Marmara’da kar yağışı görülmesinin ardından öğrenci, öğretmenler ve aileler okulların durumunu merak ediyor. Okulların tatil olması kararı il ve ilçe bazlı alınabilirken kararı o ilin valiliği veya yerel yönetimleri belirliyor.  Peki yarın okullar tatil mi? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler…

EĞİTİM HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü kar tatili olacak mı, hangi il ve ilçelerde? - 2

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 

20 milyona yakın öğrenci ara tatil dönüşünde 7 Nisan Pazartesi günü okulların yolunu tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiği aktarılırken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkisini hissettirdi.

Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü kar tatili olacak mı, hangi il ve ilçelerde? - 3

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Edirne’de etkili olurken hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı.

8 Nisan Salı günü tatil ilan edilen il ve ilçe bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar o ilin valiliği veya ilçe kaymakamlıkları tarafından alınıyor. Açıklama geldikçe habere eklenecektir.

Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü kar tatili olacak mı, hangi il ve ilçelerde? - 4

4  İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Pazartesi günü itibariyle Tekirdağ’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli’nde ise dün başlayan kar yağışı Pazartesi günü de devam ediyor. Kırklareli’nde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Edirne’de ise soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı. Bölgede yer yer kar yağışı görülüyor.

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Yaban kuşları karlı arazide yiyecek aradı.

Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü kar tatili olacak mı, hangi il ve ilçelerde? - 5

SİVAS’TA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının 8-10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Gece sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle zirai don riski bulunmaktadır. Yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

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