Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Salı günü kar tatili olacak mı, hangi il ve ilçelerde?
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcak havalar yerini yağmur ve kar yağışına bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Marmara’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar, İstanbul’un kapısına dayanırken gözler okullara çevrildi. Peki Yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı? İşte, okullarla ilgili son durum…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları ani düşüş yaşadı. Birçok bölgede soğuk hava etkili olurken bazı yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Özellikle Marmara’da kar yağışı görülmesinin ardından öğrenci, öğretmenler ve aileler okulların durumunu merak ediyor. Okulların tatil olması kararı il ve ilçe bazlı alınabilirken kararı o ilin valiliği veya yerel yönetimleri belirliyor. Peki yarın okullar tatil mi? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler…