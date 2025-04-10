Yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan kar tatili olan iller listesi

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüşe geçerken birçok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gözler valiliklerden yapılacak açıklamalara kilitlendi. Konya, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Kütahya, Kastamonu, Niğde, Sivas gibi illerde kar yağışı il ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Kaymakamlıklar ilçe bazlı tatil kararı alabiliyor. Bu kapsamda son karar ise Ankara'an geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kar tatiline ilişkin açıklama yaptı. Peki yarın okullar tatil mi? Ankara'da yarın kar tatili olacak mı?

Yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan kar tatili olan iller listesi - 1

Yurt genelinde serin ve yağışlı hava hakim olacak, cuma günü Ankara'da kar yağışı görülecek. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak karın, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği aktarıldı. Öte yandan konuya ilişkin Valilikten de kar tatili açıklaması geldi. 

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Yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan kar tatili olan iller listesi - 2

11 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi


Yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan kar tatili olan iller listesi - 3

DİĞER İLLERDE KAR TATİLİ OLACAK MI?

Okulların tatil olmasına ilişkin alınan kararlar o ilin valiliği veya ilçelerin kaymakamlıkları tarafından alınıyor. Cuma günü okulların tatil olmasına ilişkin diğer illere dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan kar tatili olan iller listesi - 4

KAR YAĞIŞI BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLUYOR

Niğde’de kar yağışısı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Tokat’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı gece saatlerinde de devam etti.

Sivas’ta ise il merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bıraktı.

Başkent Ankara’da ise Çankaya ilçesinde yüksek bölgelerde zaman zaman kar yağışı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Ordu’da ise Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan kar tatili olan iller listesi - 5

OKULLAR 7 NİSAN’DA AÇILDI

İkinci dönem ara tatili dönüşü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam ediyor.

9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü sona erecek. Yaz tatilinin öne çekileceği iddiaları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı.

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