Yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan kar tatili olan iller listesi
Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüşe geçerken birçok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gözler valiliklerden yapılacak açıklamalara kilitlendi. Konya, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Kütahya, Kastamonu, Niğde, Sivas gibi illerde kar yağışı il ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Kaymakamlıklar ilçe bazlı tatil kararı alabiliyor. Bu kapsamda son karar ise Ankara'an geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kar tatiline ilişkin açıklama yaptı. Peki yarın okullar tatil mi? Ankara'da yarın kar tatili olacak mı?
Yurt genelinde serin ve yağışlı hava hakim olacak, cuma günü Ankara'da kar yağışı görülecek. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak karın, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği aktarıldı. Öte yandan konuya ilişkin Valilikten de kar tatili açıklaması geldi.