Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var? 25 Şubat kar tatili olan iller
Bazı illerde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Samsun, Ordu ve Bartın'da, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi. Diğer kar yağışı olan şehirlerde de öğrenciler, öğrenci aileleri ve eğitimcilerin gözü açıklamalarda. Peki, yarın okullar tatil mi?
Yurt genelinde soğuk ve karlı hava etkisini sürdürüyor. Öğrenci ve ailelerin yanı sıra eğitimcilerde alınacak olası kar tatili kararlarına odaklandı. Valilikler hava durumu tahminleri, ulaşım ve diğer faktörler dikkate alarak okulların tatil olmasına karar verebiliyor. İşte, 25 Şubat kar tatili olan iller listesi...