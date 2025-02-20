Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller

Soğuk hava ve kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürürken, okullarda da kar tatili beklentisi devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hangi şehirlerde eğitime ara verileceği ve kimlerin idari izinli sayılacağı merak konusu oldu. Öte yandan 21 Şubat'a saatler kala yarın tatil olan illere dair bilgiler de netleşmeye başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın batısında aralıklı görülecek kar yağışının yarın etkisini artırması ve cumartesi geceye kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan öğrenciler de bulundukları şehirlerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller...

EĞİTİM HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 2

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?


İstanbul ve birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime ara verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 3

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 4

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini göz önünde bulundurarak kent genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdığı aktarılan açıklamada, ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise sosyal medya hesabından, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde 1 gün süreyle eğitime ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." paylaşımında bulundu.

Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 5

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller - 6

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER