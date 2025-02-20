Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller
Soğuk hava ve kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürürken, okullarda da kar tatili beklentisi devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hangi şehirlerde eğitime ara verileceği ve kimlerin idari izinli sayılacağı merak konusu oldu. Öte yandan 21 Şubat'a saatler kala yarın tatil olan illere dair bilgiler de netleşmeye başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın batısında aralıklı görülecek kar yağışının yarın etkisini artırması ve cumartesi geceye kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan öğrenciler de bulundukları şehirlerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller...