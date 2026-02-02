Yarıyıl sonrası ilk ders zili çaldı. İlk ders: Bayrak sevgisi
02.02.2026 09:25
AA
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün "bayrak sevgisi" temasıyla başladı.
Okullarda ikinci dönemin ilk dersi: bayrak sevgisi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.
İşte Türkiye'nin bazı il ve ilçelerindeki okullardan yeni eğitim öğretim yılı fotoğrafları….