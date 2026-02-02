Yarıyıl sonrası ilk ders zili çaldı. İlk ders: Bayrak sevgisi

Okullarda ikinci dönemin ilk dersi: bayrak sevgisi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.