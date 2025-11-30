Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB sömestr tatili takvimi

Yarıyıl tatili için milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Her yıl ocak ayında 15 günlük yarıyıl tatili dönemine giren öğrenciler, yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak ve tatilin keyfini sürmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi belli oldu. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?