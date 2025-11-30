Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB sömestr tatili takvimi
30.11.2025 08:35
Tuğba Öztürk
Yarıyıl tatili için milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Her yıl ocak ayında 15 günlük yarıyıl tatili dönemine giren öğrenciler, yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak ve tatilin keyfini sürmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi belli oldu. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesine kısa bir zaman kala, öğrenciler ve veliler yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Öğrencilerin tatile girecek olması nedeniyle velileri de 15 günlük tatil dönemi için izin alarak evlatlarıyla tatil dönemini değerlendirmek istiyor. Peki, yarıyıl tatili bu yıl ne zaman başlayacak?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile birlikte yarıyıl tatili tarihleri belli oldu.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.