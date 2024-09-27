Yarıyıl tatili başlangıç takvimi: 2025 sömestr tatili ne zaman?

2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı ilk yarıyılın son gününe henüz uzun bir zaman var. Yeni dönemin ilk sınavlar hazırlanan öğrenciler, bir yandan da 15 tatile yönelik araştırmalarına başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Yarıyıl tatili başlangıç takvimi: 2025 sömestr tatili ne zaman? - 1

Okullarda eğitim sürecinin başlaması ile öğrencilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Özellikle tatil planlarına şekil verecek olan veliler ve öğrenciler, 2024-2025 sömestr tatili takvimini araştırıyor. İşte, okullarda karnelerin verileceği yarıyıl tatili tarihi...

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Yarıyıl tatili başlangıç takvimi: 2025 sömestr tatili ne zaman? - 2

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Yarıyıl tatili başlangıç takvimi: 2025 sömestr tatili ne zaman? - 3

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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