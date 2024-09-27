Yarıyıl tatili başlangıç takvimi: 2025 sömestr tatili ne zaman?
2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı ilk yarıyılın son gününe henüz uzun bir zaman var. Yeni dönemin ilk sınavlar hazırlanan öğrenciler, bir yandan da 15 tatile yönelik araştırmalarına başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
Okullarda eğitim sürecinin başlaması ile öğrencilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Özellikle tatil planlarına şekil verecek olan veliler ve öğrenciler, 2024-2025 sömestr tatili takvimini araştırıyor. İşte, okullarda karnelerin verileceği yarıyıl tatili tarihi...