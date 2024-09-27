Yarıyıl tatili başlangıç takvimi: 2025 sömestr tatili ne zaman?

Okullarda eğitim sürecinin başlaması ile öğrencilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Özellikle tatil planlarına şekil verecek olan veliler ve öğrenciler, 2024-2025 sömestr tatili takvimini araştırıyor. İşte, okullarda karnelerin verileceği yarıyıl tatili tarihi...