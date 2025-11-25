Yarıyıl tatili için geri sayım: Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak ve bitecek?
25.11.2025 12:02
Tuğba Öztürk
Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için takvim netleşti. Yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının ardından gelen bu dinlenme molası, öğrencilere ikinci döneme enerjik bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen resmi takvim.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesine artık çok az bir zaman kaldı. Yoğun ders temposundan bunalan öğrenciler ise bir an önce sömestr tatilinin gelmesini bekliyor. Peki, yarıyıl tatili bu yıl ne zaman başlayacak ve bitecek?
15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile birlikte yarıyıl tatili tarihleri belli oldu.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.