Yarıyıl tatili için geri sayım: Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak ve bitecek?

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için takvim netleşti. Yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının ardından gelen bu dinlenme molası, öğrencilere ikinci döneme enerjik bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen resmi takvim.