Yarıyıl tatili takvimi 2026: Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlıyor?
07.01.2026 16:28
Son Güncelleme: 07.01.2026 16:28
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım sürüyor. Ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler, sömestr tatilinin keyfini sürmek için MEB tarafından yayımlanan takvimi araştırıyor. Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesine çok az bir zaman kaldı. Sömestr tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimini sorgulamaya başladı. İşte MEB tarafından yayımlanan sömestr tatili takvimi.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.