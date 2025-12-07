Yarıyıl tatili tarihi 2025-2026: Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yarıyıl tatili tarihi için geri sayım başladı. Uzun bir birinci dönemin ardından öğrencilerin enerjilerini tazeleyeceği 15 günlük tatil ile birlikte, hem veliler hem de öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimiyle birlikte yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, yarıyıl tatili bu yıl ne zaman başlayacak ve bitecek?