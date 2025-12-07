Yarıyıl tatili tarihi 2025-2026: Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?
07.12.2025 08:39
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yarıyıl tatili tarihi için geri sayım başladı. Uzun bir birinci dönemin ardından öğrencilerin enerjilerini tazeleyeceği 15 günlük tatil ile birlikte, hem veliler hem de öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimiyle birlikte yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, yarıyıl tatili bu yıl ne zaman başlayacak ve bitecek?
Okullarda yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Öğrenciler için yoğun ders ve sınav temposunun ardından 15 günlük bir dinlenme dönemi yaratacak olan bu tatil için MEB takvimi duyurdu. Peki, 2025-2026 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ BELLİ OLDU
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.