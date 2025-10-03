Yarıyıl tatili tarihleri 2025-2026: Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil hangi gün başlayacak?

Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı dersleri 8 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler bir eğitim yılı içinde iki ara tatil, yarıyıl tatili yapıyor. Ardından okulların kapanması ile yaz tatili başlıyor. İlk ara tatil kasım ayında yaşanacak. Öğrenciler 2025-2026 tatil takvimini takip ediyor. İşte, okulların kapanacağı tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) akademik takvimine göre 2025-2026 eğitim yılı ilk ara tatili 10 Kasım'da olacak. Öğrenciler yoğun eğitim yılı içinde tatiller sayesinde kısa bir mola veriyor. Bir haftalık sürelerden oluşan ara tatillerin başlangıç ve bitiş tarihleri öne çıkıyor. Peki, okullarda ilk tatil ne zaman, ayın kaçında?

İLK ARA TATİL KASIM'DA

Öğrenciler 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım tarihleri arasında yaşayacak. Ardından 17 Kasım Pazartesi günü ders zili çalacak.

Yılın ikinci ara tatili, ikinci dönem içinde 16-20 Mart tarihleri arasında olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

8 Eylül'de başlayan birinci dönem 16 Ocak Cuma günü sonlanacak ve öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatiline başlamış olacak. 2 Şubat Pazartesi ise ikinci dönemin ilk günü başlayacak.

Okullar ikinci dönemin 26 Haziran 2026'da son bulması ile karnelerini alacak. Böylece 3 aylık yaz tatilinin de kapıları aralanacak.

MEB'e bağlı öğrenciler yıl içinde farklı tatil günlerini de geçirecek. İşte, o tarihler:

2026 Ramazan Bayramı

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)
28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)
29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)
30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

Diğer Tatil Günleri:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

