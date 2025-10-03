Yarıyıl tatili tarihleri 2025-2026: Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil hangi gün başlayacak?
Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı dersleri 8 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler bir eğitim yılı içinde iki ara tatil, yarıyıl tatili yapıyor. Ardından okulların kapanması ile yaz tatili başlıyor. İlk ara tatil kasım ayında yaşanacak. Öğrenciler 2025-2026 tatil takvimini takip ediyor. İşte, okulların kapanacağı tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) akademik takvimine göre 2025-2026 eğitim yılı ilk ara tatili 10 Kasım'da olacak. Öğrenciler yoğun eğitim yılı içinde tatiller sayesinde kısa bir mola veriyor. Bir haftalık sürelerden oluşan ara tatillerin başlangıç ve bitiş tarihleri öne çıkıyor. Peki, okullarda ilk tatil ne zaman, ayın kaçında?