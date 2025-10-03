Yarıyıl tatili tarihleri 2025-2026: Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil hangi gün başlayacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

8 Eylül'de başlayan birinci dönem 16 Ocak Cuma günü sonlanacak ve öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatiline başlamış olacak. 2 Şubat Pazartesi ise ikinci dönemin ilk günü başlayacak.



Okullar ikinci dönemin 26 Haziran 2026'da son bulması ile karnelerini alacak. Böylece 3 aylık yaz tatilinin de kapıları aralanacak.