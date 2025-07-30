YAYIMLANDI | ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 ekranı: YKS tercih kılavuzuyla 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 YKS tercih kılavuzu ön bilgilendirme amacıyla yayımlandı. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, 1-13 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yapacak. Tercih dönemi boyunca adaylar, üniversite bölümü ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme işlemlerini yapabilecek. YKS tercihleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Üniversitelerin öğrenim süresi, puan türü, genel kontenjan, özel koşul ve açıklamaları ve taban puanları kılavuzda yer alacak. İşte YKS tercih kılavuzu ekranı ve 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları...
ÖSYM’den beklenen YKS tercih duyurusu geldi. Tercih süresi boyunca adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Tercihler T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte bireysel olarak gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunda tablo-3 ön lisans bölümlerini ifade ederken tablo 4 ise lisans bölümlerini ifade edecek. Adayların yerleştirme işlemleri yapılırken üniversitenin kontenjanları, başarı sıralaması ve adayın tercih sırası belirleyici olacak. Merkezi yerleştirmede herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adayların için ek yerleştirmeler yapılacak. Ek yerleştirme takvimi ise ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.