YAYIMLANDI | ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025 ekranı: YKS tercih kılavuzuyla 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları

TERCİHLERDE TABAN PUANLAR DİKKATE ALINACAK

Adaylar tercihlerini yaparken taban puanları dikkate alacak. Taban puanlar, üniversite tercihlerinde yükseköğretim kurumlarının alım yaptığı en düşük puan olarak ifade ediliyor. Taban puan ise en yüksek puan anlamını taşıyor. 2025 YKS taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor ve ÖSYM tarafından ayrıca ilan ediliyor. Adaylar, tercih döneminde geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerin puanlarını dikkate alacak. 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.



2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)