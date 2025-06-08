Yaz tatili için geri sayım başladı: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili erken mi başlayacak? (MEB 2024-2025 okulların kapanış tarihi)
Milli Eğitim Bakanlığı bağlı okullar bayram tatili sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verirken gözler okulların yaz tatili için kapanacağı tarihe çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklanırken yaz tatilinin toplam süresi de belli oldu. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınava katılacak öğrenciler, yoğun çalışma temposunu sürdürürken tatile kaç gün kaldığı merak ediliyor. Bakanlık tatilin öne çekileceği ve kısaltılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapmıştı. Öğrenci, öğretmen ve aileler ise tatil planlaması için yaz tatiline göre hareket edecek. Peki Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? İşte, MEB’in duyurduğu çalışma takvimi…
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini karne heyecanı sardı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yaz tatili için geri sayıma geçerken önümüzdeki yılın çalışma takvimi belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekleyecek. İlk ara tatil Kasım ayında uygulanırken yarıyıl tatili ise Ocak ayında yapılacak. Karnelerin dağıtılması ile birlikte öğrencilerin deyimiyle en uzun soluklu tatil başlayacak. Bayram tatili sebebiyle yaz tatilinin öne çekileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Tatil erkene alınmazken dönem başında ilan edilen takvim uygulanacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte, okulların kapanış tarihi ve önümüzdeki yılın takvimi…