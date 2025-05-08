Yaz tatili için geri sayım: MEB Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Yaz tatili ve bayram birleştirilecek mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Kurban Bayramı’nın okulların açık olduğu tarihe denk geliyor olması sebebiyle gözler yaz tatili başlangıç tarihine çevrildi. Daha önceki yıllarda yaz tatili bayram tatilinin ardından başlıyordu. Normal şartlarda dini günler, resmi tatil olduğundan kapalı oluyor. Bayram ise arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürecek. Öğrenciler, öğretmenler ve çocuklar ise “ Okullar erken mi kapanacak” sorusuna yanıt arıyor. Peki Kurban Bayramı ve yaz tatili birleştirilecek mi? İşte, MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklama…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaz tatili ve bayram tatiliyle ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz yılın Eylül ayında başlarken öğrenciler iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yaptı. Yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından yaz tatili için geri sayım başlarken öğrenciler ise tatilin erken başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak ve 4 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletmişti. MEB 2024-2025 çalışma takviminde değişiklik yapılmayacak. İşte, okulların kapanacağı tarih…