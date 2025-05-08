Yaz tatili için geri sayım: MEB Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Yaz tatili ve bayram birleştirilecek mi?

Temel eğitimden ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarının MEB’in takvimine göre planlandığının altını çizen Bakan Tekin “ Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok.” ifadelerine yer verdi.