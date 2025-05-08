Yaz tatili için geri sayım: MEB Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Yaz tatili ve bayram birleştirilecek mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Kurban Bayramı’nın okulların açık olduğu tarihe denk geliyor olması sebebiyle gözler yaz tatili başlangıç tarihine çevrildi. Daha önceki yıllarda yaz tatili bayram tatilinin ardından başlıyordu. Normal şartlarda dini günler, resmi tatil olduğundan kapalı oluyor. Bayram ise arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürecek. Öğrenciler, öğretmenler ve çocuklar ise “ Okullar erken mi kapanacak” sorusuna yanıt arıyor. Peki Kurban Bayramı ve yaz tatili birleştirilecek mi? İşte, MEB’den konuyla ilgili yapılan açıklama…

Yaz tatili için geri sayım: MEB Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Yaz tatili ve bayram birleştirilecek mi? - 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaz tatili ve bayram tatiliyle ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz yılın Eylül ayında başlarken öğrenciler iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yaptı. Yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından yaz tatili için geri sayım başlarken öğrenciler ise tatilin erken başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak ve 4 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletmişti. MEB 2024-2025 çalışma takviminde değişiklik yapılmayacak. İşte, okulların kapanacağı tarih…

EĞİTİM HABERLERİ

Yaz tatili için geri sayım: MEB Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Yaz tatili ve bayram birleştirilecek mi? - 2

2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminde değişikliğe gitmeyecek. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül’de başlayan eğitim öğretim faaliyetleri ilk arasını 1. dönem ara tatilinde 11-15 Kasım’da yaptı. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihlerinde uygulanırken ikinci ara tatil ise Mart ayının sonunda başladı ve 4 Nisan’da tamamlandı. Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

Yaz tatili için geri sayım: MEB Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Yaz tatili ve bayram birleştirilecek mi? - 3

YAZ TATİLİ VE KURBAN BAYRAMI BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Bakan Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında bazı kaynaklarda ve sosyal medyada ortaya atılan iddialara cevap verdi. Erken tatilin gündemde olmadığını vurgulayan Tekin, konunun hukuken mümkün olmadığını aktarırken okulların 180 gün iş günü açık olması gerektiğini hatırlattı.

Yaz tatili için geri sayım: MEB Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Yaz tatili ve bayram birleştirilecek mi? - 4

Temel eğitimden ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavlarının MEB’in takvimine göre planlandığının altını çizen Bakan Tekin “ Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok.” ifadelerine yer verdi.

Yaz tatili için geri sayım: MEB Okullar ne zaman kapanıyor? 2025 Yaz tatili ve bayram birleştirilecek mi? - 5

KARNE VE SINAV HEYECANI BİR ARADA

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne heyecanı yaşayacak.

20 Haziran cuma günü okullar kapanacak ve karne dağıtımı okullarda yapılacak. Karnelerle birlikte öğrenciler başarı belgelerini (takdir-teşekkür-onur belgesi) alacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS, okulların kapanış tarihinden 5 gün önce gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen YKS oturumları ise okulların kapandığı hafta olan 21-22 Haziran’da düzenlenecek.

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