Yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? (Özür grubu atama takvimi)

2025 yılında öğretmenlerin yer değiştirme takvimine dair ayrıntılar belli oldu. Norm fazlası öğretmenlerin atama süreçleri il içi ve il dışı atama süreçleri tamamlandı. Peki, yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? (Özür grubu atama takvimi) - 1

Millİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi - iller arası yer değiştirme takvimi duyuruldu. Yayımlanan kılavuza göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.

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Yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? (Özür grubu atama takvimi) - 2

İL İÇİ ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi yer değişikliği başvuruları; 1. aşama başvuruları, 30 Haziran -8 Temmuz tarihleri arasında, 2. aşama başvuruları ise 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? (Özür grubu atama takvimi) - 3

ATAMA TARİHİ

Atamalar ise 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

Yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? (Özür grubu atama takvimi) - 4

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

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