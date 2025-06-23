Yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? (Özür grubu atama takvimi)
2025 yılında öğretmenlerin yer değiştirme takvimine dair ayrıntılar belli oldu. Norm fazlası öğretmenlerin atama süreçleri il içi ve il dışı atama süreçleri tamamlandı. Peki, yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?
Millİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi - iller arası yer değiştirme takvimi duyuruldu. Yayımlanan kılavuza göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.