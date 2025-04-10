Yaz tatili kısaltılacak mı, 1 ay mı olacak? MEB yaz tatili süresinde değişiklik mi yapacak?

Yaz tatili için geri sayım başlarken “Yaz tatili kısaltılacak” iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak ediliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında dönem başında açıklanan takvime göre okullar 20 Haziran’da kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Yaz tatilinde öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerde dinlenme fırsatı yakalıyor. Yaklaşık 2.5 ay süren yaz tatili öncesinde planlama yapanlar ise sosyal medya ve diğer platformlarda konuşulan iddianın kaynağını araştırıyor. Peki Yaz tatili kısaltılacak mı kaç gün sürecek? İşte, detaylar...