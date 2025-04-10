Yaz tatili kısaltılacak mı, 1 ay mı olacak? MEB yaz tatili süresinde değişiklik mi yapacak?
Sosyal medya başta olmak üzere bazı platformlarda yaz tatili sürecinde değişikliğe gidileceği iddiaları, öğrenciler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. 2019 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte öğrenciler bir eğitim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl tatiliyle birlikte yaz tatili yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde “yaz tatili öne çekilecek” iddialarını yalanlamıştı. Peki Yaz tatili kısaltılacak mı? 2024-2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, yaz tatili süresine ilişkin son gelişmeler…
Yaz tatili için geri sayım başlarken “Yaz tatili kısaltılacak” iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak ediliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında dönem başında açıklanan takvime göre okullar 20 Haziran’da kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Yaz tatilinde öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerde dinlenme fırsatı yakalıyor. Yaklaşık 2.5 ay süren yaz tatili öncesinde planlama yapanlar ise sosyal medya ve diğer platformlarda konuşulan iddianın kaynağını araştırıyor. Peki Yaz tatili kısaltılacak mı kaç gün sürecek? İşte, detaylar...