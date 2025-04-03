Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanış tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Takvime göre, binlerce öğretmen ve öğrenci haziran ayında yaz tatili sürecine girecek. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanış tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak. Ara tatil süreci devam ederken öğrenciler ve veliler yaz tatili sürecini araştırıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanış tarihi - 2

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanış tarihi - 3

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanış tarihi - 4

YAZ TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Senenin yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin dinlenmesi ve rahatlaması da gerekir. Zaten okul olmadığından bunlara ayıracak bol bol vakit olacaktır. Bundan dolayı hazırlanılacak tatil programına zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek önemlidir. Bu aktiviteler: 

* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi,

* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama,

* Yaz okuluna gidilmesi,

* Yakınların ziyareti,

* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması,

* Sportif aktivitelere Katılma * Katkı Sağlayacak Geziler Ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.

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