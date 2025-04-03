Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanış tarihi

YAZ TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Senenin yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin dinlenmesi ve rahatlaması da gerekir. Zaten okul olmadığından bunlara ayıracak bol bol vakit olacaktır. Bundan dolayı hazırlanılacak tatil programına zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek önemlidir. Bu aktiviteler:



* Sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi,



* Bilgisayar ile çalışma ve sınırlı oyun oynama,



* Yaz okuluna gidilmesi,



* Yakınların ziyareti,



* Arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması,



* Sportif aktivitelere Katılma * Katkı Sağlayacak Geziler Ve hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir.