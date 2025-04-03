Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanış tarihi
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Takvime göre, binlerce öğretmen ve öğrenci haziran ayında yaz tatili sürecine girecek. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak. Ara tatil süreci devam ederken öğrenciler ve veliler yaz tatili sürecini araştırıyor.