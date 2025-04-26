Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi gün kapanacak? 2025 karne günü tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler ve velileri 2024-2025 eğitim yılının son zilinin ne zaman çalacağını araştırıyor. 9 Eylül günü başlayan dersler haziran ayı itibariyle son bulacak. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi de hafızaları meşgul ediyor. Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? İşte, karne günü...
Okullarda yaz tatili süreci için gözler MEB çalışma takvimine çevriliyor. 2024-2025 dönemi eylül ayında başlamış ve öğrenciler birinci dönem ara tatillerine 11 -15 Kasım 2024 tarihinde çıkmışlardı. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında olmuştu. Yaz tatili başlangıç tarihi...