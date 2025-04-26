Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi gün kapanacak? 2025 karne günü tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler ve velileri 2024-2025 eğitim yılının son zilinin ne zaman çalacağını araştırıyor. 9 Eylül günü başlayan dersler haziran ayı itibariyle son bulacak. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi de hafızaları meşgul ediyor. Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? İşte, karne günü...

Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi gün kapanacak? 2025 karne günü tarihi - 1

Okullarda yaz tatili süreci için gözler MEB çalışma takvimine çevriliyor. 2024-2025 dönemi eylül ayında başlamış ve öğrenciler birinci dönem ara tatillerine 11 -15 Kasım 2024 tarihinde çıkmışlardı. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında olmuştu. Yaz tatili başlangıç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi gün kapanacak? 2025 karne günü tarihi - 2

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile son bulacak. Öğrenciler ve öğretmenler üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.

Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi gün kapanacak? 2025 karne günü tarihi - 3

Bu sene resmi tatil olan 1 Mayıs ve 19 Mayıs günleri hafta içine denk geliyor. Bu nedenle öğrenci ve öğretmenlere de ekstra tatil imkanı oluyor. 1 Mayıs Perşembe günü, 19 Mayıs ise Pazartesi günü tatil olacak.

Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi gün kapanacak? 2025 karne günü tarihi - 4

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun bir tatil arası ardından okullar 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak.

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