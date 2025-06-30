Yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri)

20 Haziran cuma günü kapanan okulların ardından yaz tatili başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS ve üniversite sınavı olarak da bilinen Özellikle YKS oturumlarına katılan adaylar yoğun ve yorucu bir tempoyu geride bıraktı. Tatil planlamalarını okulların açılacağı tarihe göre ayarlamak isteyen aileler ve öğrenciler, yaz tatili takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı takvimi duyurmuştu. Önümüzdeki yıl okulların açılış tarihinin belli olmasıyla yaz tatili süresi de netlik kazandı. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün var? İşte, MEB çalışma takvimi detayları…

Yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri) - 1

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaklaşık 18 milyon öğrenci yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Uzmanlar tatil dönemlerinde öğrencilerin aileleriyle vakit geçirmesi ve dinlenmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Eğitim uzmanları çocukların uyku düzenine vurgu yaparken bilgisayar, tablet, telefon kullanımlarına ise dikkat çekiyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre İlkokul 1. sınıf öğrencileri için dönem erken başlayacak. Uyum haftası kapsamında 1. sınıf öğrencileri okula 1 hafta önce başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki Yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün var? İşte, okulların açılış tarihi…

EĞİTİM HABERLERİ

Yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri) - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Bakanlık tarafından uygulanacak takvim il ve ilçe müdürlüklerine gönderildi.

Okullarda önümüzdeki dönem 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ise 1 Eylül’de uyum haftası kapsamında okula gidecek.

20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla başlayan yaz tatili ise yaklaşık 80 gün sürecek.

Yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri) - 3

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ 2025-2026

ÖĞRETMEN MESLEKİ ÇALIŞMALARI 1 EYLÜL 2025

UYUM HAFTASI 1-5 EYLÜL 2025

1.DÖNEM BAŞLANGICI 8 EYLÜL PAZARTESİ

İLK ARA TATİL 10-14 KASIM 2025

YARIYIL TATİLİ 19-30 OCAK 2026

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI 2 ŞUBAT 2026

İKİNCİ ARA TATİL 16-20 MART 2026

2025-2026 DÖNEM SONU 26 HAZİRAN

Yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri) - 4

ÖĞRENCİLER TATİLLERDE DİNLENMELİ

Uzmanlar yaz tatili döneminde öğrencilerin derslerden uzak durmalarını ve dinlenmelerini tavsiye ediyor. Aileler özellikle dijital ekran bağımlılığına karşı uyarılırken İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin uyku düzenlerinin değişmemesi tavsiye ediliyor. Önümüzdeki yıl LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara katılacak öğrencilerin ise yoğun olmadığı takdirde çalışmalarına başlayabileceği ifade ediliyor.

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