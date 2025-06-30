Yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? (MEB 2025-2026 ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri)

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaklaşık 18 milyon öğrenci yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Uzmanlar tatil dönemlerinde öğrencilerin aileleriyle vakit geçirmesi ve dinlenmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Eğitim uzmanları çocukların uyku düzenine vurgu yaparken bilgisayar, tablet, telefon kullanımlarına ise dikkat çekiyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre İlkokul 1. sınıf öğrencileri için dönem erken başlayacak. Uyum haftası kapsamında 1. sınıf öğrencileri okula 1 hafta önce başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki Yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün var? İşte, okulların açılış tarihi…