Yaz tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? MEB’den 2024-2025 eğitim yılı yaz tatili açıklaması

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için benzer şekilde ara tatil yaklaşık 3 ay sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimini henüz duyurmadı. Eğitim yılının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.



Konuyla ilgili detaylı takvim dönem başlamadan önce yayınlanıyor. Çalışma takvimi ile birlikte ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri de belli olacak.



