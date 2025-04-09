Yaz tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? MEB’den 2024-2025 eğitim yılı yaz tatili açıklaması
Özellikle son günlerde bazı mecralarda ve sosyal medyada ortaya atılan yaz tatilinin öne çekileceği iddialarıyla birlikte tatilin süresi de gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitiş tarihine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Bu eğitim yılı Eylül ayında başlarken öğrenciler birinci dönem Kasım ayında, ikinci dönem ise nisan ayı başında ara tatillerini tamamladı. MEB takvimde bir değişikliğe gitmeyecek. Peki Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, MEB tarafından açıklanan takvimin detayları…
Milli Eğitim Bakanlığından yaz tatilinin erkene çekileceğine ilişkin iddialara yanıt geldi. Dönem başında açıklanan takvime göre Eylül ayının ikinci haftasında başlayan eğitim öğretim yılı Haziran ayında tamamlanacak. Eğitim yılının sona ermesiyle birlikte İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili başlayacak. Tatil dönemi bir sonraki eğitim yılının başlamasıyla birlikte sona erecek. Milyonlarca öğrenci 7 Nisan Pazartesi günü ara tatil sonrası eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. İşte, okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili süresi…