Yaz tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? MEB’den 2024-2025 eğitim yılı yaz tatili açıklaması

Özellikle son günlerde bazı mecralarda ve sosyal medyada ortaya atılan yaz tatilinin öne çekileceği iddialarıyla birlikte tatilin süresi de gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitiş tarihine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Bu eğitim yılı Eylül ayında başlarken öğrenciler birinci dönem Kasım ayında, ikinci dönem ise nisan ayı başında ara tatillerini tamamladı. MEB takvimde bir değişikliğe gitmeyecek. Peki Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, MEB tarafından açıklanan takvimin detayları…

Yaz tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? MEB’den 2024-2025 eğitim yılı yaz tatili açıklaması - 1

Milli Eğitim Bakanlığından yaz tatilinin erkene çekileceğine ilişkin iddialara yanıt geldi. Dönem başında açıklanan takvime göre Eylül ayının ikinci haftasında başlayan eğitim öğretim yılı Haziran ayında tamamlanacak. Eğitim yılının sona ermesiyle birlikte İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili başlayacak. Tatil dönemi bir sonraki eğitim yılının başlamasıyla birlikte sona erecek. Milyonlarca öğrenci 7 Nisan Pazartesi günü ara tatil sonrası eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. İşte, okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili süresi…

EĞİTİM HABERLERİ

Yaz tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? MEB’den 2024-2025 eğitim yılı yaz tatili açıklaması - 2

YAZ TATİLİ UZATILACAK MI? 

Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatilinin öne çekileceği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 9 Eylül’de başlayan eğitim yılının 20 Haziran’da sona ereceği duyuruldu. Yaz tatili öne çekileceği iddiaları da benzer şekilde gerçeği yansıtmıyor. 

Yaz tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? MEB’den 2024-2025 eğitim yılı yaz tatili açıklaması - 3

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için benzer şekilde ara tatil yaklaşık 3 ay sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimini henüz duyurmadı. Eğitim yılının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili detaylı takvim dönem başlamadan önce yayınlanıyor. Çalışma takvimi ile birlikte ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri de belli olacak.

Yaz tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? MEB’den 2024-2025 eğitim yılı yaz tatili açıklaması - 4

SINAV HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Bu yıl ortaokul 8. sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılacak. Üniversite eğitimi almak isteyen lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri ise YKS oturumlarında ter dökecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla bursluluk sınavı düzenlenecek. Sınav takvimine görselden ulaşabilirsiniz.

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