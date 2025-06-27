Yaz tatilişi bitiş tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek?

20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için yaz tatili başladı. Yaz tatili tarihlerine göre hareket edecek aileler ise okulların tekrar açılacağı tarihi gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini açıkladı. Yaklaşık 18 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi önümüzdeki eğitim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, okulların açılış tarihi…

Yaz tatilişi bitiş tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? - 1

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlamaları arttı. Tatili değerlendirmek isteyen aileler ise okulların açılacağı tarihe göre rezervasyonlarını yapmaya devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okullar açılmadan uyum haftasına katılacak. Takvime göre uyum haftası 1-5 Eylül’de gerçekleştirilecek. Öğretmen seminerleri ise 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatili ise toplamda yaklaşık 80 gün sürecek. Peki Yaz tatili sonrası okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte, MEB tarafından açıklanan takvimin detayları...

EĞİTİM HABERLERİ

Yaz tatilişi bitiş tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim takvimi tüm illere gönderildi. Açıklanan takvime göre 8 Eylül Pazartesi günü 1. dönemin başlamasıyla birlikte okullar açılacak. Öğretmen seminerleri 1 Eylül’de başlarken uyum haftası kapsamında İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk ders zili 1 Eylül’de çalacak.

Yaz tatilişi bitiş tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? - 3

MEB YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

Yaz tatili 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül’de başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yaz tatili toplam 80 gün sürecek. Önümüzdeki yılın takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yaz tatilişi bitiş tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? - 4

ÖĞRETMEN MESLEKİ ÇALIŞMALARI 1 EYLÜL 2025

UYUM HAFTASI 1-5 EYLÜL 2025

1.DÖNEM BAŞLANGICI 8 EYLÜL PAZARTESİ

İLK ARA TATİL 10-14 KASIM 2025

YARIYIL TATİLİ 19-30 OCAK 2026

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI 2 ŞUBAT 2026

İKİNCİ ARA TATİL 16-20 MART 2026

2025-2026 DÖNEM SONU 26 HAZİRAN

Yaz tatilişi bitiş tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? - 5

RESMİ TATİLLERDE OKULLAR KAPALI OLACAK

2025-2026 eğitim öğretim yılında dini günlerde ve resmi tatil günlerinde okullar kapalı olacak. Açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 20,21 ve 22 Mart tarihinde olacak.

Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak. İşte, resmi tatil günleri;

1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı

23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2026 (Çarşamba): Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 (Pazar): Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

29 Ekim 2026 (Perşembe): Cumhuriyet Bayramı

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