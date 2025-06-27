Yaz tatilişi bitiş tarihi 2025: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek?

RESMİ TATİLLERDE OKULLAR KAPALI OLACAK

2025-2026 eğitim öğretim yılında dini günlerde ve resmi tatil günlerinde okullar kapalı olacak. Açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 20,21 ve 22 Mart tarihinde olacak.



Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak. İşte, resmi tatil günleri;



1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı



23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Temmuz 2026 (Çarşamba): Demokrasi ve Millî Birlik Günü



30 Ağustos 2026 (Pazar): Zafer Bayramı



28 Ekim 2026 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)



29 Ekim 2026 (Perşembe): Cumhuriyet Bayramı