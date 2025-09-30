YDS/2 başvuru ekranı 2025: YDS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuruları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün başlatılacak olan YDS 2. dönem başvuruları için saat bilgisi merak ediliyor. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak olan başvurular öncesinde başvuru ücretinin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Peki, YDS/2 başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? İşte 2025 YDS/2 başvuru ekranı.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Doçentlik, doktora ve yüksek lisans başvurularında dil belgesi almak isteyen binlerce adayın akademik, mesleki ve kariyer planlamasında önemli rol oynayan YDS başvuruları bugün başlayacak. Gözler şimdi 2025 yılının ikinci dönem başvurularına çevrilmiş durumda. Peki, YDS/2 başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?