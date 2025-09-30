YDS/2 başvuru ekranı 2025: YDS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuruları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün başlatılacak olan YDS 2. dönem başvuruları için saat bilgisi merak ediliyor. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak olan başvurular öncesinde başvuru ücretinin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Peki, YDS/2 başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? İşte 2025 YDS/2 başvuru ekranı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Doçentlik, doktora ve yüksek lisans başvurularında dil belgesi almak isteyen binlerce adayın akademik, mesleki ve kariyer planlamasında önemli rol oynayan YDS başvuruları bugün başlayacak. Gözler şimdi 2025 yılının ikinci dönem başvurularına çevrilmiş durumda. Peki, YDS/2 başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?

YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025 YDS/2 başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bugün başlayacak.

Başvuruların saat 11.00 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak. Yılın ilk YDS sınavında başvuru ücreti 850,00 TL olarak belirlenmişti. Bu sınavda da benzer bir fiyatlandırma yapılması bekleniyor.

