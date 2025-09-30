YDS/2 başvuru ekranı 2025: YDS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Doçentlik, doktora ve yüksek lisans başvurularında dil belgesi almak isteyen binlerce adayın akademik, mesleki ve kariyer planlamasında önemli rol oynayan YDS başvuruları bugün başlayacak. Gözler şimdi 2025 yılının ikinci dönem başvurularına çevrilmiş durumda. Peki, YDS/2 başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?