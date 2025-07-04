YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) yarın ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adayların İngilizce dilinde katılım sağlayacağı sınav için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YDS/İngilizce, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava kısa bir zaman kala, sınavın süresi ve kaç soru sorulacağıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, 2025 YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?
2025 YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın bu yılın ikinci YDS sınavı yapılacak. 68 bin 666 adayın başvuru yaptığı sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak. Peki, YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?