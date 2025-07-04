2025 YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın bu yılın ikinci YDS sınavı yapılacak. 68 bin 666 adayın başvuru yaptığı sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak. Peki, YDS/2 ne zaman, saat kaçta? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?