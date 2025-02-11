YDS/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2025 YDS başvuru tarihleri

2025'in ikinci YDS oturumuna dair tarih bilgisi araştırmaları sürüyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın tarihi merak konusu oldu. İşte, YDS/2 hakkında bilgiler...