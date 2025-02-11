YDS/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2025 YDS başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2025-YDS/2) dair araştırmalar başladı. YDS'nin bu yılki ilk oturumunun başvurularını yakın zaman önce bitmişti. Adaylar şimdi ise bu yılın ikinci ve son oturum tarihine odaklandı. Peki, 2025 YDS/2 ne zaman? YDS başvurusu ne zaman?

YDS/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2025 YDS başvuru tarihleri - 1

2025'in ikinci YDS oturumuna dair tarih bilgisi araştırmaları sürüyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın tarihi merak konusu oldu. İşte, YDS/2 hakkında bilgiler...

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YDS/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2025 YDS başvuru tarihleri - 2

2025 YDS/2 NE ZAMAN?

YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.

YDS/2 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2025 YDS başvuru tarihleri - 3

2025 YDS/2 BAŞVURU TAKVİMİ


2025 YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.

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