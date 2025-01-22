YDS 2025/1 başvuruları başladı: YDS başvuruları nasıl yapılır? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı. Yabancı dil bilgilerini test etmek için 2025 yılının ilk yapılacak olan YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirmişti. Peki, 2025 YDS başvuruları nasıl yapılır?
2025 YDS başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak binlerce kişinin gündeminde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025 YDS başvuruları başladı.