YDS 2025/1 başvuruları başladı: YDS başvuruları nasıl yapılır? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi)

2025 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI

Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.



YDS başvuruları 29 Ocak 2025 tarihinde ise sona erecek.