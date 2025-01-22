YDS 2025/1 başvuruları başladı: YDS başvuruları nasıl yapılır? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları başladı. Yabancı dil bilgilerini test etmek için 2025 yılının ilk yapılacak olan YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirmişti. Peki, 2025 YDS başvuruları nasıl yapılır?

YDS 2025/1 başvuruları başladı: YDS başvuruları nasıl yapılır? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi) - 1

2025 YDS başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak binlerce kişinin gündeminde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025 YDS başvuruları başladı.

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YDS 2025/1 başvuruları başladı: YDS başvuruları nasıl yapılır? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi) - 2

2025 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI

Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

YDS başvuruları 29 Ocak 2025 tarihinde ise sona erecek.

YDS 2025/1 başvuruları başladı: YDS başvuruları nasıl yapılır? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi) - 3

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

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YDS 2025/1 başvuruları başladı: YDS başvuruları nasıl yapılır? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi) - 4

2025 YDS SINAVI NE ZAMAN?

2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.

Sonuçlar ise 4 Nisan'da ilan edilecek.

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