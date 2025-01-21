YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi)

2025 YDS başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YDS takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?