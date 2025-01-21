YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları için geri sayım başladı. Yabancı dil bilgilerini test etmek için 2025 yılında yapılacak olan YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar gözlerini başvuruların başlayacağı tarih ve saate çevirdi. Peki, 2025 YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi) - 1

2025 YDS başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YDS takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi) - 2

2025 YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YDS 2025 sınavı başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

YDS başvuruları 29 Ocak 2025 tarihinde ise sona erecek.

YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi) - 3

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

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YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi) - 4

2025 YDS SINAVI NE ZAMAN?

2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.

Sonuçlar ise 4 Nisan'da ilan edilecek.

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