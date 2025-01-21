YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2025 YDS/1 başvuru ve sınav takvimi)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları için geri sayım başladı. Yabancı dil bilgilerini test etmek için 2025 yılında yapılacak olan YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar gözlerini başvuruların başlayacağı tarih ve saate çevirdi. Peki, 2025 YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2025 YDS başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YDS takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 YDS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?