YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS sonuç takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM’nin resmi takvimine çevirdi. Peki, 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YDS/İngilizce sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Temmuz tarihinde yapılan YDS sınavının ardından gözler artık sonuç tarihinde. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?