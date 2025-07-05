YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS sonuç takvimi

2025 YDS/İngilizce sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Temmuz tarihinde yapılan YDS sınavının ardından gözler artık sonuç tarihinde. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?