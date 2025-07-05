YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS sonuç takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM’nin resmi takvimine çevirdi. Peki, 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS sonuç takvimi - 1

2025 YDS/İngilizce sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Temmuz tarihinde yapılan YDS sınavının ardından gözler artık sonuç tarihinde. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS sonuç takvimi - 2

2025 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, YDS/İngilizce sonuçları için tarih henüz belli olmadı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

YDS/İngilizce sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YDS sonuç takvimi - 3

2025 YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2025-YDS/İngilizce: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/İngilizce) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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