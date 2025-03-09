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YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 YDS/1 sınav tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adayların, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dilleri için katılım sağlayacağı YDS için geri sayım başladı. Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru?

YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 YDS/1 sınav tarihi) - 1

Yılda iki kez kez yapılan YDS bugün ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak. Yabancı dil bilgilerini test etmek için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, 2025 YDS/1 sınavının saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını sınav öncesinde araştırıyor. Peki, 2025 YDS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

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YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 YDS/1 sınav tarihi) - 2

2025 YDS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2025 YDS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; YDS sınavı 9 Mart 2025 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 4 Nisan'da açıklanacak.

YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 YDS/1 sınav tarihi) - 3

YDS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli soru sorulacak. 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu yer alacak.

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